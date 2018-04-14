Введет ли Украина квоты на поставки белорусских нефтепродуктов? 1 14.04.2018, 16:57

Негативного для Беларуси сценария исключить нельзя.

Беларусь уже скоро может лишиться части валютной выручки из-за ограничения поставок автомобильного топлива на самый высокомаржинальный рынок – украинский, доля которого в общем объеме экспорта отечественных нефтепродуктов составляет около 30%, пишет Татьяна Маненок для сайта «Белрынок».

За последние 10 лет Украина несколько раз пыталась ограничить импорт моторного топлива из Беларуси, но пойти на этот шаг так и не решилась. Решится ли сейчас?

Сейчас подоплека этой проблематики рассматривается в ином ключе, поэтому негативного для белорусов сценария исключить нельзя, считают эксперты.

Чтобы сохранить влияние на премиальный украинский бизнес, российские бизнесмены даже гражданство меняют

Украинская экономика постепенно выходит из кризиса, отметил директор по энергетическим проектам НТЦ «Психея» (Украина) Геннадий Рябцев в своем выступлении на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», которая прошла в Минске 9-10 апреля. (Организатором конференции выступила британская группа компаний Confidence Capital).

Он сообщил, что в 2017 году ВВП Украины вырос на 22% в долларовом выражении по сравнению с 2016 годом. Оживление в экономике подтверждается оптимизмом украинских предпринимателей. «Если рассматривать балансы 270 украинских предприятий, то индекс их деловых ожиданий вернулся к докризисному уровню 2012-2013 годов. Это — свидетельство того, что украинская экономика выбирается из кризиса», — отметил Г. Рябцев.

По его словам, косвенным подтверждением этого факта является также количество автомобилей, которые заполонили улицы украинских городов. «Кризис уходит, а емкость рынка растет», — констатировал эксперт.

При этом топливный рынок Украины по-прежнему очень сильно зависит от импорта. Хотя на этом рынке уже обозначились новые тенденции. «По результатам 2017 года мы видим существенное увеличение объемов переработки нефти на Кременчугском НПЗ, а также газового конденсата на Шебелинском ГПЗ, что позволило существенно сократить импортную зависимость Украины от поставок в первую очередь бензинов и дизтоплива», — подчеркнул Г. Рябцев.

Кременчугский НПЗ импортирует нефть из Азербайджана – около 80 тыс. тонн в месяц. Что же касается собственной добычи нефти в Украине, то она за последнее время упала: месторождения истощены, а инвестиции в эту отрасль пока не идут.

В тоже время низкая платежеспособность населения из-за девальвации гривны привела к тому, что в Украине все меньше потребляется бензина и все больше сжиженного газа. Количество автомобилей, работающих на сжиженном газе, за последние 10 лет увеличилось на 1,5 млн. машин (всего в Украине сейчас около 10 млн. транспортных средств). Благодаря этому украинский топливный рынок постепенно заполняется продукцией внутреннего производства. «В 2017 году около 40% внутреннего рынка занимала продукция собственной переработки. Это произошло впервые за последние годы», — подчеркнул Г. Рябцев.

По его словам, в Украине по объемам продаж через АЗС сжиженный нефтяной газ опередил самую популярную марку бензина А-95. «Правда, у нас есть еще немало и «подзаборных» автогазозаправочных станций, с которыми в Украине борются с переменным успехом, — следствие слабого по сравнению с Беларусью государственного контроля», — заметил эксперт.

Он также сообщил, что несмотря на имеющиеся проблемы с Россией доля импортного сжиженного нефтяного газа, имевшего российское происхождение, в прошлом году на украинском рынке достигала 65%. «Российские компании, которые раньше работали на украинском рынке, успешно переквалифицируются в компании, которые формально являются европейскими», — сказал Г. Рябцев.

В качестве примера он назвал ребрендинг АЗС российских компаний «Лукойл», «Роснефть», которые теперь лишь формально принадлежат не российским компаниям. «Несмотря на административные риски и возможные санкции, россияне продолжают активно вести бизнес в Украине. Они даже гражданство меняют — берут израильское, кипрское, — лишь бы сохранить свое влияние на премиальный украинский рынок», — отметил Г. Рябцев.

Эксперт: ведение квот в отношении поставок белорусских нефтепродуктов исключить нельзя

Ведущий поставщик автомобильного топлива в Украину – Белорусская нефтяная компания (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов), которая уже зарекомендовала себя на украинском рынке как профессиональный игрок. Для БНК украинский рынок является приоритетным — прежде всего, из-за возможности беспошлинно поставлять нефтепродукты, а также благодаря выгодной логистике. Цены на моторное топливо в Украине административно не регулируются и соответствуют европейскому уровню. Учитывая особую привлекательность этого рынка, БНК выстроила долгосрочную стратегию работы на украинском рынке, цель которой – расширение логистической цепочки, вплоть до продажи топлива непосредственно потребителям

Однако теперь эта стратегия может подвергнуться серьезным рискам. «Следует предупредить белорусских коллег, что, учитывая особенности отношений с РФ, не исключено введение в этом году Украиной квотирования поставок нефтепродуктов», — отметил Г. Рябцев. И далее лаконично пояснил: «Наши политики выступают против покупки топлива «у агентов Кремля», и иногда — успешно».

Украина будет снижать топливную зависимость от монопольного поставщика

В кулуарах конференции обозреватель пообщался с украинским экспертом Геннадием Рябцевым.

Он пояснил, что намерение Украины снизить долю импортного топлива из Беларуси обусловлено несколькими факторами.

Прежде всего, Украина взяла на себя определенные обязательства в рамках европейского Энергетического сообщества, куда страна вступила в 2012 году, а также в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, которое подписала в 2014 году. «Эти соглашения включают требование, которое должна выполнить Украина, – требование энергетической безопасности», — рассказал эксперт.

В соответствии с этим требованием Украина должна сократить поставки любого вида топлива из одной страны до 30% в общем объеме импорта автомобильного топлива. Сейчас доля некоторых видов белорусских нефтепродуктов на украинском рынке составляет по разным видам нефтепродуктов от 40% до 50%, а в отдельные месяцы 2017 года доля белорусского бензина и дизтоплива достигала 70-80% в украинском импорте моторного топлива.

Г. Рябцев отметил, что хотя требование о сокращении поставок топлива из одной страны до 30% выполняется не всеми странами, тем не менее, «движение в направлении его выполнения у нас есть».

Тем более, подчеркнул он, сейчас Украина очень сильно зависит от поставок нефтепродуктов, произведенных из российской нефти: — в страну завозится 80-85% нефтепродуктов, выработанных из российского сырья. «Мы считаем, что это – поставки из Беларуси, Литвы, Польши и частично из Румынии», — пояснил Г. Рябцев. При этом Украина рассматривает поставки из России и Беларуси как из одного источника.

Поэтому, добавил он, в данном вопросе Украина исходит из позиции своей энергетической безопасности. «Что получается: если Россия в какой-то момент решит задействовать энергетический рычаг давления на Украину, то она может усилить политическое давление и на Беларусь. Ведь не секрет, что энергетическая стратегия РФ определяет нефть и газ средствами политического давления», — пояснил эксперт.

По его словам, такая ситуация ненормальна для любой страны. «Такая сверхзависимость заставляет задуматься о средствах противодействия, снижения и нейтрализации подобного рода рисков. Ведь тоже не секрет, что гибридная война продолжается, и в этой войне применяется энергетическое оружие», — отметил Г. Рябцев.

В такой ситуации, добавил он, «я не исключаю, что может быть приято решение об ограничении белорусского импорта моторного топлива исходя из политических соображений.

Отвечая на вопрос о механизме который может использовать Украина для ограничения импорта белорусского топлива, Г. Рябцев предположил, что такое решение может принять Совет национальной безопасности и обороны Украины.

«Безусловно, никто отказываться от поставок из Беларуси сейчас не будет, но движение по диверсификации маршрутов поставок, источников поставок, однозначно, будет. В том числе за счет увеличения внутреннего производства моторного топлива в Украине. Сейчас очень активно работает в этом направлении «Укргаздобыча», проведена серьезная модернизация на Шебелинском ГПЗ, и его доля на рынке Украины будет в перспективе расти», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание еще на одну тенденцию. «Если бы белорусские производители, как и раньше, предоставляли скидки на топливо, а не делали, как в последние годы, наценку, то их доля на украинском рынке была стабильно высокой. Но в последнее время топлива поставки из Польши стали дешевле, чем из Беларуси, несмотря на транспортное плечо в несколько раз короче», — заметил Г. Рябцев.

Лоббисты и антилоббисты квотирования: кто победит?

В конце марта 2018 года компания «Укртатнафта» обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с заявлением о проведении спецрасследования в отношении критического роста объемов импортных нефтепродуктов на местном топливном рынке. По данным «Укртатнаята», входящей в группу «Приват», зависимость украинского рынка от нефтепродуктов, произведенных в России и Беларуси, в последние годы составляет 60−80%. В целом же стремительный рост импорта за последние 12 лет привел к полной остановке большинства украинских НПЗ.

Между тем, в 2017 году Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта») и Шебелинский ГПЗ (ОАО «Укргаздобыча») полностью перешли на производство продукции экологического класса Евро 5, но ожидаемых изменений на рынке пока нет. В «Укртатнафте» считают, что без господдержки украинские предприятия не смогут выполнить стратегические задачи и ликвидировать зависимость от поставок энергоресурсов из России и Беларуси.

«Укртатнафта» предлагает поэтапно ввести квот и постепенно довести долю нефтепродуктов одной страны (из одного источника) до 30%, что соответствует Энергетической стратегии Украины. Именно такие условия предусмотрены и европейской практикой в сфере энергобезопасности. В «Укртатнафте» также считают, что подобный механизм позволяет эффективно решать вопросы энергобезопасности и диверсификации поставок, избегая роста цен и возникновения дефицита на рынке.

По данным СМИ, ранее член правления «Укрнафты» (как и «Укртатнафта» контролируется группой «Приват») Олег Гез озвучил предложение компании рассмотреть целесообразность в рамках ВТО ввести минимальные импортные пошлины на топливо из России и Беларуси. Он объяснил это необходимостью защитить украинских производителей от конкурентного преимущества российских и белорусских НПЗ, которые имеют доступ к более дешевой нефти. «Система пошлин в России такова, что российские и белорусские переработчики, которые особенно близко находятся к Киеву и центральной Украине, имеют, помимо логистики, преимущество по импортной пошлине где-то в 120−130 долларов на тонне. С таким преимуществом украинским переработчикам и импортерам из других регионов, где пошлина уже заложена на российскую нефть, конкурировать очень сложно», — подчеркнул он.

Вслед за этим Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ) распространила заявление, что ограничение импортных поставок нефтепродуктов путем введения пошлин и квот приведет к монополизации украинского рынка. Ассоциация призвала участников Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не допустить монополизации рынка нефтепродуктов Украины. «Входящие в НАУ крупнейшие оптовые и розничные поставщики моторных топлив уверены, что именно такие последствия ждут рынок в случае удовлетворения требований НПЗ «Укртатнафта», — сказано в заявлении ассоциации.

В НАУ уверены, что падение переработки нефти в Украине вызвано не засильем импорта, а отсутствием необходимых инвестиций в модернизацию НПЗ. Сначала это привело к отставанию по качеству украинских нефтепродуктов, а впоследствии — к отрицательной экономике их производства. Ситуация изменилась, как только качество топлива было улучшено в 2016-2017 годах.

При этом в НАУ не видят барьеров для дальнейшего наращивания переработки нефти в Украине. Ассоциация также заявила, что нынешняя система нефтепродуктообеспечения Украины полностью соответствует директивам ЕС — поставки распределены между несколькими источниками поставок с использованием разных логистических схем, а степень диверсификации рынка нефтепродуктов Украины намного превышает уровень многих европейских стран: в 2017 году топливо поступало более чем из 10 стран. «Предложение «Укртатнафты» ведет к разрушению этой устойчивой системы и созданию монополии», — цитирует пресс-служба президента НАУ Дмитрия Кулика.

В этой связи в Ассоциации отмечают, что помимо «Укртатнафты» те же собственники контролируют два крупнейших морских перевалочных комплекса в Одессе и Черноморске, которые в случае введения пошлин и квот могут быть задействованы для покрытия неизбежного дефицита нефтепродуктов. Поэтому Ассоциация призвала чиновников внимательно изучить инициативы «Укртатнафты». «Ошибочное решение может стоить государству и всем категориями потребителей топлива очень дорого», — отмечают в НАУ.