В Минске мотоцикл с номером «Я люблю ГАИ» врезался в патрульный автомобиль 3 14.04.2018, 17:16

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Мотоциклист грубо нарушил ПДД.

Инцидент произошел 14 апреля, в 12.00, на улице Тростенецкой. Внимание сотрудников ГАИ привлек регистрационный знак мотоцикла Suzuki GSX, который не соответствовал требованиям ПДД. Водителю подали сигнал об остановке, но он его проигнорировал и попытался скрыться, пишет tut.by.

Пытаясь уйти от преследования, он грубо нарушил ПДД: проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения. Погоня закончилась аварией: мотоциклист совершил столкновение со служебным автомобилем. Его задержали.

Выяснилось, что мотоциклом управлял 25-летний мужчина. Он не имел права управления транспортным средством и в течение года уже привлекался к административной ответственности за это.

— В ходе досмотра у задержанного обнаружили кастет. Водитель привлечен к административной ответственности и для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть Ленинского РУВД, — рассказали в ГАИ.