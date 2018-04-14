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Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал турнира ВТА в Лугано

  • 14.04.2018, 17:20
Арина Соболенко

Белоруска обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Белоруска Арина Соболенко (61 ВТА) вышла в полуфинал грунтового турнира ВТА в Лугано. В матче 1/4 финала наша соотечественница обыграла итальянку Камилу Джорджи (59) — 6:3, 6:0, пишет «Прессбол».

Камила Джорджи (Италия, 59) — Арина Соболенко (Беларусь, 60) — 3:6, 0:6

Следующей соперницей Соболенко станет сильнейшая теннисистка из пары Тамара Корпач (Германия, 176) — Стефани Фегеле (Швейцария, 119). Первый сет остался за хозяйкой корта.

Напомним, во втором полуфинале другая белоруска Вера Лапко (130) сразится с бельгийкой Элизой Мертенс (20). Оба полуфинала должны пройти сегодня же, 14 апреля.


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