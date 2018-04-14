Что говорят родные об исчезновении главы гомельского райисполкома 2 14.04.2018, 17:44

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Александр Ситница

Семью Александра Ситницы выселяют из служебного дома.

13 апреля стало известно, что на Гомельщине «потерялся» крупный чиновник: пропал председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница. Никто не знает, где он: ни коллеги, ни подчиненные, ни якобы даже милиция. Известно лишь, что около недели он не выходил на работу, а его телефон был отключен. 12 апреля чиновника уволили за прогулы. Но Ситница так и не объявился. Возможно, что-то о его исчезновении знают близкие?

Небольшой одноэтажный дом из красного кирпича в Новобелице. Звоним в домофон. Автоматически срабатывает защелка и калитка тут же открывается. Первыми во дворе нас встречают две небольшие собаки и ленивый серый кот. После показывается молодой человек в желтой майке. Представляется сыном пропавшего чиновника Вадимом.

— А мама дома?

— Мама с сотрудниками органов. Вчера пришла повестка явиться. Хотя к нам и так уже неделю ходят. Вот мама уехала, а нам только что принесли акт о выселении… Ну это ведь не наш дом, а служебный. Вот прислали постановление освободить в трехдневный срок.

— И куда вы теперь?

— Туда, откуда и приехали, у нас там, слава Богу осталась квартира своя.

9 лет назад Александр Ситница возглавлял Речицкий райисполком, затем, когда его назначили на должность председателя Гомельского райисполкома, семья из Речицы перебралась в Гомель.

— Где папа, никто не знает, и я тоже, — предупреждает следующий вопрос Вадим.

— Говорят, что отец пропал неделю назад. Как это произошло?

— Так вас сотрудники должны были уже проинформировать.

— Силовики молчат.

— Значит, и мы будем молчать. Я читал, что пишут об отце, но все эти версии — просто ерунда. По поводу суицида — вообще бред, не мог он этого сделать. Он бы нас не бросил никогда. И еще хочу сказать, если кому-то интересно, что мы всегда жили на свои кровные. Они ничего не найдут. Думаю, даже если будет суд, его оправдают.

— То есть, он задержан?

— Я ничего не знаю.

— А перед своим исчезновением папа что-нибудь рассказывал? Может, вы что-то заметили в его поведении странное?

— Нет. Он дома о работе вообще не говорил.

— Вадим, иди домой, Катя плачет, — выглядывает из дверей пожилая женщина в платке.

— Простите, мне нужно сестру вести в школу.

Через четыре часа после беседы мы снова связались с Вадимом Ситницей, он сообщил, что мама до сих пор домой так и не пришла. В санатории «Ченки», где жена главы райисполкома долгое время работала медсестрой, сообщили, что Светлана Ситница сегодня написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в пятницу стало известно, что председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница исчез. Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» куда-то подевалась и его фамилия. Источник в райисполкоме сообщил, что неделю назад Ситница «ушел на больничный», а позже пришла бумага о том, что теперь за все будет отвечать первый зампред Алексей Жерносеков.

Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон до сих пор отключен. К вечеру в облисполкоме прокомментировали — «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей («прогулы»). По информации БелаПАН, Александр Ситница задержан правоохранительными органами. Между тем, в областном управлении и центральном аппарате Следственного комитета уголовного дела в отношении главы района нет. В УВД Гомельской области сказали, что им ничего неизвестно о бывшем руководителе райисполкома. Получить комментарий в КГБ не удалось.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.