В Ереване сотня протестующих ворвалaсь в здание Общественного радио Армении 14.04.2018, 18:06

Участники протестов перекрыли движение в центре города.

Участники митинга 14 апреля против выдвижения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна, ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана, сообщает "Интерфакс".

Как передает корреспондент агентства, охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

По данным "Новости Армения", участники митинга также перекрыли движение в центре Еревана у площади Франции. Акция против премьерства Саргсяна продолжается уже около 19-ти часов.

Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Заместитель директора Общественного радио Лилит Туманян заявила Пашиняну, что "Общественное радио никогда за последние два года никому не отказывало в возможности высказаться, в том числе, в прямом эфире, для этого существует специально отведенное время, но нельзя нарушать сетку вещания". Однако Пашинян назвал это предложение неприемлемым и продолжил требовать немедленного эфира, причем не в формате интервью, а в формате заявления.

Туманян обещала обсудить предложение Пащиняна с руководством Общественного радио.

14 апреля совет Республиканской партии Армении принял решение об утверждении Саргсяна кандидатом на пост премьера.