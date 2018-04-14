Куда уходят наши деньги, которые мы перечисляем на капремонт? 14.04.2018, 18:12

«Бермудский треугольник» коммунальщиков.

Каждый месяц белорусы делают отчисления на капитальный ремонт дома. Коммунальники уверяют, что часть средств на капитальный ремонт финансирует бюджет, пишет kp.by.

Но, как оказалось, не всегда деньги, которые мы отчисляем на капремонт, на этот самый ремонт и расходуются. Комитет государственного контроля в свежем номере ведомственного журнала «Государственный контроль» привел факты нецелевого использования отчислений граждан и юрлиц на капитальный ремонт.

Так, КГК Витебской области проверил местные жилищно-эксплуатационные организации и товарищества собственников. Некоторые товарищества использовали средства, отчисляемые на капремонт, на свои текущие потребности. Но когда их попросили восстановить суммы в краткие сроки, сделать этого не смогли. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Также в КГК отмечают, что графики капремонтов из года в год не выполняются. А на это жалуются – и вполне обоснованно – граждане. Так, в Оршанском районе фактический объем выполненных работ составил в 2014 году 57% (от запланированных. – Ред.), в 2015 году – 71%, в 2016 году – 40%, за 9 месяцев 2017 года – 38%. Причем каждый раз объяснение одно – нет финансирования.

Приводятся в журнале случаи, когда и государственные жилищно-эксплуатационные организации использовали отчисления на капремонт не по назначению. Правда, про административную ответственность в статье ничего не сказано. Итак, КУП «Оршакомхоз» тратило капремонтовские деньги на ремонты квартир, УКП «Бешенковичский коммунальник» закупало за эти средства материалы для ремонта теплопункта котельной. ЖРЭТ города Витебска также направлял средства на расчеты с вышестоящей организацией и оплату других не связанных с капитальным ремонтом текущих расходов.

Последняя организация также плохо вела бухгалтерию, из-за чего конечная стоимость капремонта была неверна. К слову, деньги коммунальники направляли также на уплату налогов, взносов в фонд соцзащиты, рассчитывались ими с учредителем, дебиторами и кредиторами. Всего 5,7 млн рублей были использованы незаконно! Как наказали предприятие? КГК вынес рекомендации восстановить все средства на спецсчет, который в прошлом году открыл Витебский горисполком. Туда будут поступать деньги, которые жилищно-эксплуатационные организации могли направить на поощрения своих сотрудников.