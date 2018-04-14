Экзамен на мотоциклетные права будут принимать по-новому 1 14.04.2018, 18:42

В испытание добавлены два дополнительных элемента.

В Беларуси с 22 апреля практический экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, передает корреспондент БелТА.

«В него добавлены ранее анонсированные элементы: змейка и маневрирование в условиях ограниченного времени. Все подразделения Госавтоинспекции готовы к этому», — сказал Александр Цегельник.

К введению новых правил сдачи практического экзамена готовились и организации, занимающиеся подготовкой водителей. «Учебные организации готовили мотоциклистов к сдаче экзамена уже по новым правилам. Кроме того, у нас на категорию А1 — это легкие мотоциклы — можно подготовиться самостоятельно, сдать теоретический и практический экзамен.

Сейчас это сделать будет немного сложнее. Что касается безопасности дорожного движения, по итогам прошлого года и трех месяцев этого наблюдается снижение количества ДТП с участием мотоциклистов, снизилось также количество погибших и раненых в таких происшествиях», — заключил замначальника УГАИ МВД.