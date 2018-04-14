Генсек ООН: Мир вернулся в эпоху холодной войны 2 14.04.2018, 19:32

1,024

Антониу Гутерриш

Фото: UNHCR/S.Hopper

Хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности.

Хаос на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира и рискует усугубить региональные и глобальные конфликты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам международной безопасности, пишет DW.

Генсек ООН отметил, что хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности. Крайне нестабильная ситуация в ближневосточном регионе рискует усугубиться и спровоцировать серьезные региональные и глобальные последствия, предостерег генсек ООН.

"Войны чужими руками"

"В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций", - пояснил Гутерриш.

Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря. Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.