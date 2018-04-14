Ятаган в спину 2 Алексей Мельников

14.04.2018, 20:01

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Алексей Мельников

О турецкой реакции на удар союзников по Сирии.

На рассвете, с утренним кофе и ярким Солнцем в окне, острым ятаганом в спину вонзились новости с юга, из, казалось бы, глубокого, спокойного антизападного тыла, от "союзников" Кремля.

Быстрый на реакцию Телеграм-канал СерпомПо отстучал весть с нового фронта: "Путин – Эрдогану: "Мы снова говорим на разных языках". Лидер РФ назвал удар коалиции по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". Турецкий Президент – "проявлением совести человечества".

Вот такие "союзники" Путин и Эрдоган, "хорошие соседи, счастливые друзья".

В заявлении МИД Турции говорится: "Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля, против режима Асада стала проявлением совести человечества".

Сегодня замначальника Генштаба Рудаков заявил, что "...мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса".

То есть деньги следует потратить не на строительство заводов по переработки отходов, не на закрытие мусорных свалок, а на поставки оружия диктатуре Асада.

Кроме того, Кремль уже договорился о поставках в Турцию С-400.

И что? Это как-то изменило ориентацию страны? Турция удовлетворена ударами по Асаду США, Великобритании и Франции. И С-400, возможно, Турция получит. Вместе с их секретами – верная своим союзникам по блоку страна НАТО.

Нет у путинской России союзников. Одни клиенты, которых нужно содержать. Вроде Асада. За счет граждан России.

Одиночество. Бессилие. Слабость. Бравада. Хамство. МИД. Ятаган в спине.

Алексей Мельников, ЖЖ