БАТЭ обыграл брестское «Динамо» 14.04.2018, 20:26

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Футболисты из Борисова забили два безответных мяча.

БАТЭ одержал победу над брестским "Динамо" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Беларуси — 2:0. Борисовчане одержали третью победу в трех встречах на старте сезона. Кроме того, действующие чемпионы страны не пропустили ни одного мяча. Отметим, что в этом матче впервые за долгое время на поле вышел Александр Глеб, который дебютировал в высшей лиге-2018, пишет "Прессбол".

БАТЭ — ДИНАМО Бр — 2:0

БОРИСОВ. 14 апреля. "Борисов-Арена". 6489 зрителей.

Судьи — С.Лобацевич, Ю.Хомченко (оба — Витебск), Д.Загорельский (Орша), В.Русаков, С.Чистов (оба — Минск).

БАТЭ: Щербицкий — А.Филипович, Иванич (А.Глеб, 74), Сигневич (Туоминен, 91+), Милунович, Драгун, Стасевич (к), Волков, Бага, Володько, Гордейчук (Скавыш, 85).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Риос.

ДИНАМО Бр: Гутор — Гаврилович (к), Лебедев (Седько, 74), Витус, Каргас, Фамейе, Веретило, Нехайчик, Легчилин (Премудров, 54), Савицкий, Осучукву (Ж.Филипович, 66).

Запасные: Павлюченко, Василюк, Седько, Кириленко, Ан.Залеский.

ГОЛЫ: 1:0 — Гордейчук (49). 2:0 — Иванич (69).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гаврилович (25), Веретило (36), Сигневич (44), Иванич (71), Каргас (71), Драгун (72).