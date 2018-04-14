Видеофакт: Запуск ракеты «Томагавк» с американского крейсера 14.04.2018, 20:37

1,943

Пентагон опубликовал запись пуска ракеты с крейсера USS Monterey.

Оборонное ведомство США опубликовало видеозапись пуска ракеты Томагавк с ракетного крейсера USS Monterey, который принял участие в массированном ударе по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии, сообщает "Новое Время".

Соответствующее видео разместили на странице службы распространения видеоинформации Министерства обороны США.

"Ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) запускает ракету Томагавк 14 апреля", - говорится в пояснении к ролику.

В Пентагоне уточнили, что USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций по морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит "обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе".