В Беларуси придумали «съедобную упаковку» 5 14.04.2018, 20:41

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«Cъедобная» пленка на 90% состоит из крахмала.

На борисовском заводе «Полимиз» готовы начать производить пленку, которая сделана практически из одного крахмала, а значит, в отличие от полиэтиленовых пакетов, разлагается, а не засоряет природу сотни лет. Ее разработали в БГУ еще в 2015 году, пишет «Зялёны партал».

– Пленка на 90% состоит из крахмала, который входит в состав других продуктов (картофеля, муки и так далее), – рассказал профессор и заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ Дмитрий Давидович Гриншпан. – Поэтому, в отличие от полиэтилена, который не разрушается ферментами организма, крахмал полностью гидролизуется и усваивается в той степени, в которой усваивается любая пища.

Возможно, в составе появятся натуральные экстракты – например, гвоздики и куркумы, – которые препятствуют развитию микроорганизмов.

На заводе «Полимиз», который называет себя одним из немногих предприятий в Беларуси, инвестирующих в создание экологичных упаковочных материалов, утверждают, что пленка практически не оказывает влияния на энергетическую ценность упакованной пищи.

– Вес пленки по сравнению с весом упакованного в нее продукта очень мал, поэтому упаковку из крахмала не стоит рассматривать как повышающую калорийность продукта, – рассказала специалист по маркетингу предприятия Екатерина. Она же рассказала о тестировании новой пленки. Например, на «Коммунарке» конфеты с прослойкой из пленки вместо вафли хранились целый год. А на одном молочном заводе в пленке из крахмала четыре месяца хранили масло.

У многих возникнет вопрос: зачем вообще есть упаковку? Ответ: это делать не обязательно. Просто ее «съедобность» хорошо иллюстрирует, насколько этот материал отличается от тех полимеров, которые можно увидеть на любой свалке.

Сейчас «Полимиз» и белорусские ученые собираются показать свою разработку в рамочной программе Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020». Производитель надеется, что в ближайшем будущем мы увидим продукцию в съедобной пленке на полках в магазинах.