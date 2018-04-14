Тысячи венгров вышли на акцию протеста против Орбана 14.04.2018, 21:12

Участники протеста требовали пересчета голосов и нового закона о выборах.

В субботу, 14 апреля, в Будапеште прошла многотысячная акция "Мы - большинство". Люди вышли на протест против результатов выборов, на которых уверенную победу одержала партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном, сообщает lb.ua.

ФИДЕС получил 49% голосов на выборах в одномандатном округе, а его представители одержали победу в 91 из 106 избирательных округов, что вместе обеспечило партии две третьих мандатов в новом созыве венгерского парламента. Однако Будапшет, где прошла акция протеста, преимущественно голосовал за левых. По мнению участников протеста, такая избирательная система обеспечила несправедливые результаты выборов.

На акцию вышла преимущественно молодежь, которая меньше всего поддерживает ФИДЕС.