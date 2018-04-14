Пентагон: Активность российских интернет-троллей после удара по Сирии возросла на 2000% 2 14.04.2018, 21:29

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Россия начала кампанию по дезинформации.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге в субботу, что на фоне удара США и союзников по Сирии активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%, сообщает "Зеркало Недели.Украина" со ссылкой на CNN.

На брифинге была представлена информация, связанная с воздушными ударами по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции в на ночь на субботу.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.