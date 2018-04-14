Белорусские трактора и комбайны поедут в Панаму и Зимбабве? 14.04.2018, 21:45

Панама и Зимбабве интересуются возможностью приобретения белорусской сельхозтехники.

Панама заинтересовалась возможностями приобретения белорусской сельхозтехники. Данное намерение подтвердил исполняющий обязанности министра иностранных дел этой страны Луису Мигелю Инкапье во время встречи с послом Беларуси в Эквадоре Игорем Полуяном, пишет agronews.com.

В переговорах участвовали руководители министерств безопасности, сельскохозяйственного развития, торговли и промышленности, Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы. Стороны обсудили разные вопросы, но главное — перспективы торгово-экономического сотрудничества и приобретения отечественной сельскохозяйственной техники. Представители панамских деловых кругов пообещали приехать на международную выставку «Белагро–2018», которая пройдет под Минском с 5 по 9 июня. И в свою очередь пригласили наших дипломатов на свою экспозицию «Экспомер» в марте 2019 года.

Вопросы участия белорусских предприятий в развитии промышленности и машиностроения, механизации сельского хозяйства Зимбабве и создания совместных сборочных производств оговорили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и Республике Зимбабве Александр Сидорук и президент этой африканской страны Эммерсону Мнангагве. Встреча состоялась вчера, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РБ.

Белорусский посол встретился также в Хараре с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо, министром земельной политики, сельского хозяйства и поселений Перрансом Шири и статс-секретарем Министерства внутренних дел Мелуси Матшия. Стороны обсудили разные перспективные направления развития двустороннего взаимодействия.