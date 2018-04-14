В девяти подмосковных городах прошли акции протеста 2 14.04.2018, 21:56

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Россияне борются за право на чистый воздух.

В нескольких подмосковных городах днем 14 апреля прошли митинги против мусорных полигонов, пишет «Медуза».

В Волоколамске прошел митинг за закрытие полигона «Ядрово». Как пишет «Интерфакс», зампред правительства Московской области Михаил Кузнецов извинился перед участниками акции района за то, что «в последние месяцы свалка приносила [им] столько бед, тревог и проблем».

В поселке Большевик в Серпуховском районе прошел митинг против свалки «Лесная». По оценке корреспондента, в акции участвовала около трех тысяч человек. Перед акцией в Серпухове задержали активиста «Левого блока» Станислава Кирюшкина, который принимал участие в организации.

Акции также прошли в Клину, в Красноармейске, в Сергиевом Посаде, и, как пишет «Коммерсант», в Коломне, Дмитрове, Балашихе и Шатуре.