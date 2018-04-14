Постпред Франции в ООН: Устав ООН не принимался для защиты преступников 1 14.04.2018, 21:29

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Франсуа Делатр

Действия союзников были пропорциональны угрозе режима Асада.

Устав Организации Объединенных Наций был принят для защиты международного права, а не преступников. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного 14 апреля Россией в связи с ударами США, Великобритании и Франции в Сирии, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. Трансляция велась на канале "Настоящее время" в YouTube, сообщает "Гордон".

"Те, кто в течение многих лет попирают самые элементарные нормы международного права, заявляют сегодня, что наши действия противоречат Уставу ООН. Хотел бы им напомнить, что устав не был принят для того, чтобы защищать преступников. Наши действия в полной мере вписываются в обязательства и ценности, которые провозглашены в самых первых строчках устава ООН. Эти действия были необходимы, чтобы положить конец нарушению обязательств со стороны сирийского режима, которые основаны на праве и договорах.

Наш ответ был пропорциональным. Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру и двум объектам по производству химоружия. Именно это должно подорвать возможности производить и использовать химоружие в Сирии", – сказал Делатр.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.