Вице-президент США призвал Россию осудить химатаку в Сирии 2 14.04.2018, 22:28

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Майк Пенс

Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Москва находится на неверном историческом пути.

Майк Пенс призвал Россию осудить химатаку, которая была предпринята сирийской армией против оппозиции 7 апреля, сообщает РИА Новости.

"Настало время для России вернуться в семью наций (защищающих миропорядок. — Прим. ред.), осудить химическую атаку в Сирии. И Россия, и Иран находятся на неверном историческом пути", — сказал Пенс, выступая перед журналистами в рамках своего турне в Латинскую Америку.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.