Кшиштоф Занусси: Режиссер Милош Форман умел достучаться до каждого 14.04.2018, 23:04

Кшиштоф Занусси

Фото: РИА Новости

Великий польский режиссер рассказал о настоящем даре своего чешского коллеги.

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, скончавшийся на 87-м году жизни, любил людей, его фильмы были близки миллионам зрителей, он умел достучаться до каждого. Об этом рассказал польский режиссер Кшиштоф Занусси, приехавший в Москву на первую церемонию вручения кинопремии "Золотая арка", сообщает ТАСС.

"Кончина Милоша Формана - это огромный удар для всех нас, огромная утрата, - отметил Занусси. - Я знал, что он болеет, но никак не предполагал, что все закончится так быстро".

По словам режиссера, Форман был "редким художником, который очень любил людей, умел обратиться к совершенно разной публике и достучаться до каждого".

"Мы были хорошо знакомы, часто встречались, Милош очень поддерживал меня, когда я пытался работать в США, - рассказал обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и других международных кинонаград. - Именно благодаря ему я понял, что мое место не в Америке, а в Европе. У самого Милоша Формана выбора, к сожалению, не было".

Милош Форман начал свою режиссерскую карьеру в Чехословакии, после подавления движения "Пражской весны" 1968 года режиссер эмигрировал в США. Там он снял два фильма, которые стали обладателями "Оскара" в главной категории "лучший фильм года" - "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest,1975 год, пять премий "Оскар") и "Амадей" (Amadeus, 1984 год, восемь премий "Оскар").