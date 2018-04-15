НАТО поддержало ракетный удар по Сирии 1 15.04.2018, 8:04

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выступил с официальным заявлением.

НАТО поддерживает ракетные удары по Сирии, произведенные в субботу, 14 апреля, вооруженными силами США, Франции и Великобритании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного заседания руководства североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает dw.com. Все страны-члены НАТО выразили свою полную поддержку действиям в Сирии, добавил Столтенберг.

Применение химического оружия запрещено, является "варварским" актом и не должно оставаться безнаказанным, сказал также генсек НАТО. Столтенберг заявил, что альянс может только констатировать, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие, однако пока неясно, кто стоял за этим действием.

США, Франция и Великобритания предоставили большое количество важных данных о ракетном ударе, подвергать сомнению которые нет никаких оснований, сообщил Столтенберг. "Нападение существенно снизило возможности сирийского режима производить дальнейшие атаки с использованием химического оружия", - добавил генеральный секретарь альянса. Он напомнил, что удары по Сирии были "очень целенаправленными и умеренными".