Игра втемную 1 15.04.2018, 8:24

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Что парализовало пассажирские перевозки.

С 26 февраля нерегулярные маршрутные перевозки в Беларуси оказались за гранью нового закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый закон фактически парализовал пассажирские перевозки по всей стране. К концу апреля рабочая группа должна выработать компромиссное решение проблемы.

«Если мы говорим о регулярных перевозках, то нужна альтернатива государственному оператору», - полагает член Совета предпринимателей Солигорского райисполкома Павел Якимович, к которому предприниматели обратились за защитой. В интервью «БелГазете» он рассказал о причинах конфликта и возможных путях его решения.

- Почему нерегулярные перевозчики не отреагировали на принятые в законы поправки раньше, до его вступления в силу?

- Сегодня я общаюсь практически со всеми нерегулярными перевозчиками, который дают банальный ответ: они не знали, и даже не слышали. Лично знаком только с одним-единственным перевозчиком нерегулярного сообщения Владимиром Лазарем, директором ЧТУП «МрояТур», который дважды присутствовал в парламенте при рассмотрении законопроекта - ни одно его предложение не нашло места в измененном законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Кому выгоден закон в нынешней редакции?

- Изменения в закон представляют интересы только Минтранса и только перевозчиков регулярного сообщения.

- Востребовало ли министерство и правительство мировой опыт перевозчиков при подготовке закона?

- Сегодня в рабочую группу от нерегулярных перевозчиков включен специалист в области организации автомобильных перевозок пассажиров Владимир Фундатор, который не только в теории изучил мировой опыт пассажирских перевозок, но и на практике знает дело досконально. Он неоднократно выступал с предложениями, в т.ч. перед замминистра транспорта Шишко. Какой прекрасный материал - говорили все, но на практике, увы, ничего не применили.

- Регулярные перевозчики обвиняют нерегулярных чуть ли не во всех смертных грехах: в нарушении закона, нарушении прав потребителей, нечестной конкуренции, нарушении правил безопасности перевозок. На основании чего делаются такие заявления?

- Давайте по порядку. Нерегулярных перевозчиков действительно публично обвиняли не только регулярные перевозчики, но и представители Минтранса. Но сегодня уже все разобрались в ситуации.

Остановка перевозчиков не являлся забастовкой. «В минус 20 градусов кинули пассажиров»; «так по свински с пассажирами поступили» - каких только «комплиментов» ни услышали перевозчики! Минтранс провел встречи по городам Беларуси вместе с представителями транспортной инспекции, представителями оператора, местных ИМНС, в некоторых случаях - с инспекторами ГАИ.

Транспортники уведомили нерегулярных перевозчиков, что после вступления в силу закона об автомобильном транспорте они больше не имеют права работать, как раньше, что теперь они должны стать регулярными перевозчиками, а через три месяца пройдет конкурс, по итогам которого часть перевозчиков прекратит существование. По маршруту устанавливается до 5 остановок, а прием заказов по телефону осуществляться не будет. Но при этом оператор даже не смог показать «договор оператора». Не сделал он этого и 26 февраля 2018г., потому что еще не получил лицензию.

Претензии к нерегулярным перевозчикам начались с безопасности пассажиров. Регулярщики и замминистра Шишко упрекают своих коллег в лысой резине, в небезопасности перевозок, в отсутствии ответственности, в отсутствии страховки, в совершении ДТП. Выяснили, что транспортное средство нерегулярного перевозчика, в данном случае микроавтобус, как и государственных перевозчиков, проходит техосмотр 2 раза в год; пассажир, войдя в транспортное средство, уже застрахован вне зависимости от чека, который ему выдают либо в начале, либо в конце поездки. И даже если чек не выдали - человек застрахован на большую сумму, чем на маршрутах регулярного сообщения. Поэтому вопрос безопасности всех удовлетворил.

Нечестная конкуренция. Де-факто нерегулярные перевозчики не могут жаловаться на регулярных, т.к. осуществляют свою самостоятельную деятельность на основании декрета N7 на принципах добросовестности, саморегулируют свой бизнес с минимизацией вмешательства госорганов, должностных лиц, несут персональную ответственность за надлежащую организацию деятельности , исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан. Значит, правила определены, все их соблюдают и работают. Диспетчерские службы нерегулярных перевозчиков давно работают по своим телефонам со своими пассажирами. На что им жаловаться?

А некоторые регулярные перевозчики, злоупотребляя административным ресурсом, пишут жалобы на нерегулярных, в транспортную инспекцию, ИМНС о том, что у регулярных перевозчиков забирают перед носом пассажиров, как, например, в Солигорске. Эта информация точно не соответствует действительности. Вот это и есть нечестная конкуренция.

Очевидно, что Минстранс допустил ошибку в реализации закона, когда все поняли, что перегнули палку, вину решили переложить на нерегулярщиков. Закон принят и вступил в силу, новых правил пассажирских перевозок нет, информация о том, как будут проводиться конкурсы, отсутствует. Повторюсь, реализация закона вызывает шквал справедливой критики.

Этот вопрос хотелось бы закончить словами Конфуция: «Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами».

- Почему сами пассажиры выступили в поддержку нерегулярных перевозчиков, собирая десятки тысяч подписей?

- Думаю, люди решили поддержать не только перевозчиков, а в первую очередь себя: предоставляемая услуга комфортна и удобна, и альтернативы ей нет. Родители, отправляя детей-студентов на учебу в Минск, точно уверены: водитель довезет дочку (сына) прямо до общежития и ребенку не придется тащить продуктовую сумку с железнодорожного вокзала.

Или второй пример. В аэропорт прилетает финн, которого забирает маршрутка, едут на железнодорожный вокзал в Минске, где другая маршрутка отвозит гостя в Солигорск: здесь ему сняли на сутки квартиру. На следующее утро мы слышим от него: такого сервиса нет даже у нас.

Все логично. Почему я утверждаю, что даже если в расписание каждые 30 минут поставить регулярных перевозчиков, проблему это не решит. Белорусский рынок сам отрегулировал идеальную схему работы, которую не зазорно перенять и европейским перевозчикам.

Кстати, ответ замминистра Шишко на обращение более 80000 граждан к Лукашенко оскорбил людей.

- Что не устраивает перевозчиков в предложенном законе?

- Перевозчиков в законе не устраивают конкурсы, «силовая - принудительная» реализация этого закона, отсутствие обсуждения данного закона с обществом, отсутствие четких и видимых правил и перспектив, так называемого «взгляда вперед», отсутствие правил перевозок пассажиров, отсутствие правил конкурсов. Проще говоря - игра втемную. На встрече в администрации Лукашенко в марте замминистра Шишко посоветовал перевозчикам работать по старым правилам (собирайте людей по городу, пользуйтесь телефонами и т.д.), но на предложение все, что было сказано, положить на бумагу и подписать - отказался. Попросили объяснить правила дальнейшей работы, причем как можно скорее - раньше установленного срока не согласились. А оператор ставит прямо противоположные условия: 5 остановок, остановки по требованию упразднены, телефонами пользоваться нельзя, конкурсы. Действительно, чтобы снизить социальное напряжение, власти временно разрешили работать в прежнем режиме регулярщикам, но только до конкурсов.

- Какой вы представляете себе честную конкуренцию на рынке междугородных перевозок? Вписываются ли в нее государственные транспортные организации?

- Сегодня в Беларуси работают два крупных перевозчика: государственный (регулярный) и нерегулярный - частный. Оба перевозчика будут конкурировать между собой всегда. Соединить их воедино сегодня не считаю возможым - между ними существует слишком много разногласий. Думаю, что на рынке должен присутствовать и частный оператор республиканского масштаба с заявительно-уведомительным принципом работы, который не должен быть перевозчиком. Создается сайт, куда заходит любой желающий перевозчик, регистрируется, вносит данные ИП или юрлица, заявляет маршрут, оставляет контактные данные - и все!

У оператора должен быть минимальный штат. Паспорт маршрута должен производиться на аутсорте, тем более что, как правило, по одним и тем же направлениям работают и другие службы. Никто не должен бояться, что его не впустят в этот рынок. Уже сегодня госоператор говорит, что мест на железнодорожном вокзале нет, используйте Юго-Западную станцию. Мы предложили использовать и Восточный вокзал, и Юго-Западную станцию с промежуточным проездом через железнодорожный вокзал (не заезжая туда, раз мест нет). Вариантов решения данного вопроса достаточно.

Так сложилось, что перевозчики не доверяют Минтрансу, все делается втихую, из чего можно сделать вывод: существует определенный «свой круг». Среди нерегуляров есть и те, кто прежде работал регуляром, они помнят, как к ним относились. Сейчас выяснилось, что были дотации на студентов, на инвалидов и другие категории граждан, но никто ничего не доплачивал перевозчикам, а многим до сих пор должны деньги. Все эти действия и привели к недоверию.

Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть: нужна альтернатива госоператору. Иначе мы откатимся назад на многие годы, а созданная структура будет не развивать, а тормозить развитие рынка пассажирских перевозок. А если появится частный оператор, то через 5 лет вы увидите разницу своими глазами.