США готовят новые санкции против РФ из-за Сирии 1 15.04.2018, 9:18

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Белый дом сформулировал свою позицию в заявлении для прессы.

В документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга, содержится фраза «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада».

О наличие такой формулировки в своем twitter сообщил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул, пишет РБК.

О’Тул подтвердил РБК, что видел документ, в котором содержалась эта фраза.

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, получившая его от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс, выступая на саммите в столице Перу Лиме обвинил Россию, в том, что она дезинформирует касательно итогов обстрела сирийских объектов, сообщило агентство Reuters.

В Генеральном штабе России утром 14 апреля сообщили о том, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103. При этом в Москве и Дамаске заявили, что были сбиты почти все ракеты, целью которых были аэродромы сирийских ВВС.

Санкции, которые США начали вводить против России в 2014 году, сейчас объясняются не только ситуацией в Украине, но и вмешательством Москвы в президентские выборы в США, глобальными хакерскими атаками и поддержкой правящего режима в Сирии со стороны России. 6 апреля США внесли в санкционный список SDN государственного экспортера оружия «Рособоронэкспорт», объяснив это тем, компания оказывала сирийскому правительству финансовую, материальную и технологическую поддержку.