Турчинов: Я с удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой 1 15.04.2018, 9:37

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Александр Турчинов

Фото: AFP/Sergei Supinsky

Секретарь СНБО рассказал, что в 2014-м был готов пойти на любую авантюру.

Какова была роль Запада во время Евромайдана, предали ли Украину западные партнеры в начале российской агрессии и почему Киев не смог удержать Крым.

Об этом бывший и.о. президента Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов рассказал изданию "Гордон".

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Предлагаем вашему вниманию самые яркие высказывания.

Евромайдан, начало агрессии и роль Запада

– Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши активно продвигали вариант, как они считали, компромиссный. Предлагалось сохранить Януковича до осени, когда должны были пройти президентские выборы. Но они не понимали главного – что Янукович ситуацию в стране уже не контролирует. Когда парламент проголосовал за возвращение Конституции 2004 года (а это был первый пункт договора), Янукович вместо того, чтобы подписать это решение и ввести его в действие, скрылся в неизвестном направлении. В результате идея наших европейских друзей, которые всегда хотят, чтобы все было бесконфликтно, тихо, спокойно, потерпела фиаско.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Я встречался с госсекретарем Джоном Керри и вице-президентом Джо Байденом. У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность.

Я был убежден, что страны-гаранты и их союзники по НАТО сделают заявление, что если агрессия не прекратится, они выступят на стороне Украины. Вот такой я был идеалист...

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О Крыме

– С одной стороны, в феврале 2014 года реальной и сильной власти и в первую очередь ее силовой составляющей Украина не имела. С другой – Россия давно готовилась к агрессии против нашей страны. Эта подготовка началась, еще когда победила, неожиданно для Путина, Оранжевая революция. Тогда они и стали отрабатывать в том числе и силовые сценарии возвращения Украины в сферу своих интересов или, проще говоря, в состав своей империи.

Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На границе с Украиной в Курской, Белгородской, Ростовской областях стояла огромная группировка войск Российской Федерации – до 200 тысяч с резервами. Эти отборные части были полностью готовы к вторжению в континентальную Украину.

О начале оккупации Крыма я узнал только 27 февраля, когда в четыре утра российский спецназ захватил местный парламент и Кабмин. До этого для нас полуостров был одним из юго-восточных регионов, где начался так называемый проект российских спецслужб "русская весна" с лозунгами "Долой хунту!", "Долой Украину!", с захватами админзданий, с российскими триколорами и сепаратистскими требованиями самостоятельности, независимости и так далее.

Из Украины бежали не только Янукович и Азаров. Руководители всех силовых структур, министерств и ведомств, региональных администраций бежали из страны или спрятались, опасаясь самосуда. На казначейском счету нет денег. В Крыму начинается захват стратегических объектов. А с севера и востока нависает многотысячная армия, полностью готовая ко вторжению.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Военное руководство определило наиболее опасными и уязвимыми сумское, харьковское и чернигово-киевское направления. Они полностью не прикрыты. Перейдя утром границу, российские танки могут уже к обеду быть в Киеве. Вот такая ситуация сложилась на конец февраля – начало марта 2014 года.

Я, если честно, был тогда в таком состоянии, что мог пойти на любую авантюру. Я требовал от военных: "Дайте хоть какое-то решение!" Когда в конце февраля – начале марта начались захваты наших частей, я пытался сам на вертолете вылететь в Крым, чтобы там организовать оборону одного из аэродромов. Тогда меня Аваков [на то время руководитель МВД – НВ] удержал. Он говорит на повышенных тонах: "Ну хорошо, тебя захватят или собьют – и чем ты стране поможешь? " Даже если бы ребят над Крымом не сбили и они живыми приземлились, их просто бы всех захватили в плен.