Тереза Мэй: Ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели 15.04.2018, 9:43

Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер Британии провела параллель между применением химоружия в Сирии и нападением в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания, сообщает ВВС.

Правительство Великобритании опубликовало краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом, и свою юридическую позицию по поводу проведенной операции.

Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Законные основания

В документе, опубликованном британским правительством, называются условия, являющиеся в данном случае правовой основой для применения силы:

Есть убедительные, в целом принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной, широкомасштабной гуманитарной проблемы, требующей немедленной и неотложной помощи

Должно быть объективно ясно, что нет практической альтернативы применению силы для спасения жизней

Предлагаемое применение силы должно быть необходимым и соразмерным с целью облегчения гуманитарных страданий и должно быть строго ограничено во времени и по силе для достижения этой цели

В экспертной справке, подготовленной для премьер-министра генеральным прокурором Англии и Уэльса Джереми Райтом, называются три причины, по которым действия Великобритании отвечают международным нормам и законам, регулирующим применение военной силы:

Повторное применение сирийским режимом летального химического оружия является военным преступлением при высокой вероятности того, что режим вновь захочет его применить

Все другие попытки облегчить человеческие страдания, вызванные применением химического оружия, были заблокированы, и приемлемых альтернатив воздушным ударам не имелось

Военная акция была тщательно продумана и сочтена необходимой для решения поставленной задачи

"Верное решение"

Выступая в субботу на пресс-конференции, Тереза Мэй заявила, что по ее мнению, нанесение удара было верным решением, принятым в полном соответствии с национальными интересами Великобритании.

"Это не вмешательство в гражданскую войну, и дело не в попытке смены режима, - подчеркнула она. - Речь идет об ограниченном точечном ударе, который не приведет к дальнейшему росту напряженности в регионе, и при этом было сделано все возможное для сведения к минимуму жертв среди мирного населения".

По словам британского премьера, правительство с большой степенью вероятности сочло, что Сирия применила химическое оружие. Было очевидно, сказала она, что режим Асада несет ответственность за неслыханный и варварский удар по гражданскому населению, нанесенный 7 апреля.

Мэй сказала, что все указывает на то, что бочковая бомба была сброшена с военного вертолета, и что никакая другая группировка не могла нанести такой удар.

Она также провела параллель между применением химоружия в Сирии и нападением в Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество.

"Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало нормой, будь то в Сирии, на улицах Великобритании или где бы то ни было еще", - заявила Тереза Мэй.