ГАИ заинтересовалась водителями, говорящими по телефону 3 15.04.2018, 9:47

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За это категорией автомобилистов будет установлен особый контроль.

ГАИ усилила контроль за тонировкой авто и водителями, которые говорят по телефону за рулем, сообщает kp.by.

Как напомнили в пресс-службе МВД, запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах и в оконных проемах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные, а также автомобилей с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям ПДД. Управление таким транспортным средством влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

Также водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Нарушение данного требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.