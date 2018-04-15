Пять фактов о мозге, которые объясняют странное поведение человека 15.04.2018, 9:59

Наш мозг часто сравнивают с суперсовременным компьютером.

Наш мозг несовершенен. Мы забываем имена людей, не можем уснуть ночью, не замечаем очевидных вещей… Нейробиолог Дин Бернетт в увлекательной книге «Идиотский бесценный мозг» рассказывает, почему у нас в голове творится такой хаос, пишет lifehacker.ru.

1. Почему нам мерещится что-то жуткое

Наверное, каждый сможет вспомнить случай, как однажды ночью ему показалось, будто в комнату забрался вор, а на деле это оказывался старый халат на ручке двери. Или тени на стенах напоминали страшных чудовищ. Что ж, к этому нас подготовили миллионы лет эволюции.

Вокруг нас множество опасностей, и наш мозг незамедлительно реагирует на любую потенциальную угрозу. Конечно, вам кажется, что глупо подскакивать при виде халата — какая же это опасность? Но только самые осторожные наши предки, которые реагировали даже на несуществующие угрозы, смогли выжить.

Для нашего мозга характерен подход «береженого Бог бережет», поэтому мы нередко испытываем страх в ситуациях, где для этого нет никаких оснований.

Страх помог человечеству выработать удивительную защитную реакцию «бей или беги». В такие моменты симпатическая нервная система мобилизует силы организма. Вы начинаете чаще дышать, чтобы в крови было больше кислорода, чувствуете напряжение в мышцах, получаете заряд адреналина и становитесь бдительнее, чем обычно.

Проблема в том, что реакция «бей или беги» активизируется до того, как становится ясно, нужна ли она. И в этом есть логика: лучше подготовиться к несуществующей опасности, чем пропустить реальную.

2. Почему мы не можем вспомнить, зачем шли в соседнюю комнату

Знакомая ситуация: вы в полной решимости бежите на кухню, переступаете порог и… забываете, что, собственно говоря, вам здесь было нужно.

Все дело в особенностях работы кратковременной памяти. Этот вид памяти постоянно в действии. Мы каждую секунду о чем-то думаем, информация поступает в мозг с огромной скоростью и практически сразу исчезает. Все новые данные хранятся в виде паттернов нейронной активности, и это очень сложный процесс.

Это как если бы вы составляли список покупок на пенке своего капучино. Технически это возможно, потому что пенка на несколько мгновений может удержать очертания слов, но практически это бессмысленно.

Иногда в этой ненадежной системе происходят сбои. Информация может попросту потеряться, поэтому вы и забываете, зачем шли. Часто это происходит из-за того, что вы слишком много думаете о чем-то другом. Объем кратковременной памяти — всего четыре единицы, которые хранятся не больше минуты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новая информация вытесняет старую.

3. Почему мы остро реагируем на критику

Представьте, что вы поменяли стрижку, а когда пришли на работу, десять коллег сделали вам комплимент, но один неодобрительно посмотрел. Кто вам запомнится больше? Тут и гадать не надо, ведь для нашего мозга критика намного важнее похвалы. Это происходит по нескольким причинам.

Когда вы слышите замечание или видите негативную реакцию, то испытываете стресс, пусть и небольшой. В ответ на это событие начинает вырабатываться гормон кортизол. Кортизол не только участвует в стрессовых ситуациях, но и провоцирует реакцию «бей или беги», а это серьезная нагрузка для организма.

Но дело не только в физиологии, но и в психологии. К похвале и вежливости мы привыкли. А критика — нетипичная ситуация, поэтому и привлекает наше внимание. Кроме того, наша зрительная система неосознанно ищет угрозы в окружающей обстановке. И мы скорее почувствуем ее со стороны негативно настроенного человека, чем от улыбающихся коллег.

4. Почему мы сомневаемся в своих способностях

Умные люди часто проигрывают споры глупцам, потому что вторые намного увереннее в себе. В науке этот феномен получил название «эффект Даннинга — Крюгера».

Психологи Даннинг и Крюгер проводили эксперимент. Они раздали испытуемым задания, а потом спрашивали, как те, по их мнению, с ними справились. Открылась необычная закономерность. Те, кто выполнил задания плохо, были уверены, что справились с ними отлично. А те, кто выполнил задания хорошо, сомневались в себе.

Даннинг и Крюгер выдвинули гипотезу, что глупым людям не только не хватает умственных способностей. Им также не хватает способности осознать, что они плохо с чем-то справляются.

Умный человек постоянно узнает что-то новое, поэтому не берется утверждать свою правоту со стопроцентной уверенностью. Он понимает, что в любом вопросе есть еще много неизученного. Вспомните высказывание Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».

Глупый человек такими сомнениями не страдает, поэтому часто выигрывает споры. Он не стесняется бросаться ложными утверждениями и выдавать свое личное мнение за истину.

5. Почему мы не можем скрыть от других, что думаем на самом деле

Наш мозг поразительно хорошо угадывает выражения лиц и распознает эмоции. Для этого ему требуется самый минимум информации. Типичный пример — смайлики. В символах :), :(, :О вы с ходу сможете распознать радость, грусть и удивление, хотя это всего лишь точки и черточки.

Некоторые люди умеют хорошо скрывать свои эмоции, например игроки в покер. Но даже они ничего не могут поделать с непроизвольными выражениями. Ими управляет древняя структура нашего мозга — лимбическая система. Поэтому, когда мы пытаемся скрыть свои истинные эмоции из вежливости, окружающие все равно замечают, когда ваша улыбка искренна, а когда — нет.

Наш мозг часто сравнивают с суперсовременным компьютером. Но вам бы точно не понравился компьютер, который по своему усмотрению изменяет и удаляет данные в памяти.