Стихийная торговка в Минске: Таких, как я — миллион 2 15.04.2018, 10:09

Как милиция проводит облавы на торговцев на Каменной Горке.

Весной на стихийных рынках в Минске начинают торговать сорванными в лесу первоцветами из Красной книги, что является административным правонарушением. Вместе с Минприроды журналисты tut.by сходили в рейд и узнали, почем сейчас продают черемшу и как наказывают торговцев такими растениями:

«В 14.00 на выходе из метро «Каменная Горка» развернулся стихийный рынок в два ряда. Накануне Радуницы главный товар здесь — искусственные цветы. Но есть и лук, редиска, закатки и черемша.

Черемша — это пряная зелень, которая внешне похожа на ландыш, а по вкусу напоминает чеснок. Каждую весну идет массовый сбор этого растения из-за чего оно и попало в Красную книгу. Собирать ее запрещено. Штраф — от 20 до 50 базовых.

Но протокол на нарушителя можно составить лишь в том случае, если его поймали «за руку» в лесу. Сделать это сложно, поэтому экологи работают по другой схеме. Так, представители Минприроды организуют совместные рейды с Мингорисполкомом, районной администрацией и милицией. Продавцов краснокнижного растения привлекают к ответственности за нелегальную торговлю и попутно разъясняют, почему нельзя срывать черемшу, пролески или сон-траву.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Минприроды Татьяна Евдасева говорит, что продавцов черемши они стараются сильно не наказывать, потому что часто ее продают пенсионерки. «Главная цель — экологическое образование населения», — поясняет она.

В этот момент к нам присоединяются представители Мингорисполкома, администрации Фрунзенского района и милиция. Чтобы зафиксировать факт нелегальной торговли черемшой, ее надо купить. Поэтому на контрольную закупку отправляются те, кого торговцы еще не знают в лицо. За ними чуть поодаль со стороны «Материка» идут остальные.

Как только торговцы замечают милицию, начинают разбегаться.

Женщину, которая торгует черемшой по два рубля прямо в переходе метро, задерживают. У нее на развалах также есть лук и редиска.

— А я редиску продаю. Нельзя редиску продавать? Куда пойдем? Я только вчера там была, — говорит женщина, которая накануне уже получила одну базовую штрафа.

В это время мужчина в оранжевой мастерке собирает ящики с зеленью и уносит в машину с номерами Минской области. Женщину уводят в микроавтобус, чтобы отвезти в администрацию района для установления личности и составления протокола.

Она представляется Ольгой и рассказывает свою историю. Женщине 46 лет. По образованию — селекционер. По ее словам, в теплый сезон она живет в деревне Гулевичи Клецкого района за 150 километров от Минска. Зимой — в столице. Говорит, что растит лук и редиску в теплице. Добавляет, что у нее есть справка из сельсовета.

По словам Ольги, у нее два взрослых сына и семилетняя дочь. Мужа нет. Говорит, что ящики в машину грузил ее старший сын.

— Мне надо кормить ребенка, поэтому буду стоять до упора. Но черемшу не буду продавать. Поверьте, по всему Минску таких, как я, — миллион. А где мне в деревне [работать]? Коров идти доить за миллион или за полтора?

В прошлом году, рассказывает женщина, она торговала возле станции метро «Могилевская» и штрафов не получала. Говорит, что в этом году интересовалась возможностью работать легально.

— Я хотела сделать как единый налог, но там получается, по-моему, аренда 60 рублей в неделю на Западном рынке.

Ольга говорит, что с удовольствием бы пошла на легальный рынок, если бы это было дешевле. А пока же выгоднее оплатить штрафы.

Правда, в администрации Фрунзенского района говорят, что вчера женщина не стала оплачивать штраф на месте. В этот раз история повторилась, поэтому впоследствии ее дело будет рассматривать административная комиссия.

— Но, как правило, такие люди на комиссию не являются. Дело рассматривается в их отсутствие, и потом органы принудительного исполнения каким-то образом этот штраф взыскивают, — говорят в администрации Фрунзенского района.

Тем временем мужчина в оранжевой мастерке, которого Ольга называет своим сыном, помогает грузить ящики уже другим людям.

Начальник отдела оперативного контроля по Партизанскому, Первомайскому, Фрунзенскому районам Мингоркомприроды Дмитрий Александрович говорит, что такие проверки проводят уже около трех лет. В прошлом году во всем Минске нашелся только один человек, который предоставил справку о том, что вырастил черемшу на участке, а не нарвал в лесу.

— Калі нехта ў вёсцы сарве для сябе, гэта адна справа, а калі яны цягнуць тонамі ў горад — гэта другое. Але гандлявалі, гандлююць і, мусіць, гандляваць будуць. Прычым адны і тыя ж.

Интересуемся, сами торговцы в лесу собирают черемшу или им кто-то ее привозит.

— Пра тое, што тут сіндыкат, мы сказаць не можам. Яны гавораць: ой, мне тут алкаголікі прынеслі і прадалі. Яны адмаўляюць, што гэта яны рвуць. А праверыць мы не можам. Часцей за ўсё гэта бабулькі далека за 60, якім проста няма на што жыць. Але закон ёсць закон».