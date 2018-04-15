На иранской военной базе в Сирии прогремел взрыв 15.04.2018, 10:14

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По одной из версий, удар нанесли из самолета.

Вечером 14 апреля на военной базе в Джебель-Азан в сирийском округе Алеппо в результате взрыва погибли несколько иранских офицеров. Об этом сообщает израильское издание "Вести".

По имеющимся данным, на этой базе находится иранский военный контингент.

Источник издания сообщает, что взрыв произошел на крупном военном складе, откуда несколько дней назад были эвакуированы сирийские и иранские военные из опасений, что по объекту будет нанесет удар со стороны США.

Sky News Arabia предполагает, что базу с иранскими военными атаковал истребитель или по ней выпустили ракету.

The Jerusalem Post пишет со ссылкой на неподтвержденную информацию, что атаковали объект израильские истребители.

Еще по одной версии, на территории базы взорвалась взрывчатка на складе.

Ранее, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.