Министр ЖКХ не знает, кто оплатит жировку «тунеядца» 15.04.2018, 10:23

Ситуация с оплатой «коммуналки» безработными становится похожей на «дикую виру» из средневековья.

14 апреля «Еврорадио» дозвонилось на прямую линию к министру ЖКХ. Журналисты задали Александру Терехову вопрос о том, как платить по жировке, если в семье горе — «тунеядцец».

По декрету №1 «трудоспособные граждане, не занятые в экономике» должны будут оплачивать услуги ЖКХ по полной стоимости. На практике ситуации возможны очень разные. Например, вы снимаете квартиру, в которой зарегистрирован «тунеядец». Из-за этого коммунальные услуги дорожают. Но вы-то ни в чем не виноваты!

«Наверное будут искать, где он живет. Где-то же он живет! У меня пока нет на это ответа, — говорит Александр Терехов. — Сейчас разрабатывают механизм, где такие ситуации должны быть прописаны».

Выходит, ситуация, когда «тунеядец» не живет по месту регистрации (и, соответственно, не пользуется услугами ЖКХ), но остальным жильцам приходится платить за него по полной, вполне реальна?

«Нужно понимать, что не мы будем всем этим заниматься, нам будут поступать списки и по этим спискам мы начисляем плату за коммунальные услуги. Будет вычислена доля каждого проживающего в квартире»,

— уточняет Александр Терехов.