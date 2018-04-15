Швейцарские химики «поймали» Лаврова на лжи 4 15.04.2018, 10:44

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Сергей Лавров

Швейцарская химическая лаборатория подтвердила, что Скрипаля отравили «Новичком».

Заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", не подлежит сомнению, сообщается в Twitter швейцарской химической лаборатории в Шпице.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ, который не производится в России, и об этом якобы свидетельствуют данные швейцарских специалистов.

"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение (Лаврова. – "ГОРДОН"). Но мы можем повторить, что говорили 10 дней назад: не подлежит сомнению, что Портон-Даун определила отравляющее вещество как "Новичок". Их стандарты работы настолько жесткие, что можно доверять этим выводам", – сказано в сообщении швейцарской лаборатории.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.

Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.

По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.