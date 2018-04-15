Названы самые надежные авто из Германии старше 10 лет 1 15.04.2018, 10:58

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Также составлен список автомобилей, перед покупкой которых следует подумать.

Ассоциация технического надзора TUV известна прежде всего тем, что проводит техосмотр в Германии. Кроме того, она публикует ежегодные рейтинги надежности б/у авто, пишет autonews.ua.

Традиционно рейтинг TUV разделен на несколько категорий, в зависимости от возраста автомобилей: 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. Именно на самую старую категорию мы обратим внимание. Отметим, в списке не только немецкие машины, а и другие иномарки, надежность которых оценивали по итогам эксплуатации на дорогах Германии.

Самые надежные б/у авто в Германии в старше 10 лет:

Porsche 911 – 12,2% авто с поломками, средний пробег – 75 тыс. км;

Toyota Corolla Verso – 15,3% авто с поломками, средний пробег – 135 тыс. км;

Mazda 2 – 16,3% авто с поломками, средний пробег – 97 тыс. км;

Ford Fusion – 17,8% авто с поломками, средний пробег – 95 тыс. км;

Toyota Corolla – 18,2% авто с поломками, средний пробег – 114 тыс. км.

Самые ненадежные б/у авто из Германии старше 10 лет:

Ford Galaxy – 36,9% авто с поломками, средний пробег – 170 тыс. км;

Ford Ka – 36,9% авто с поломками, средний пробег – 86 тыс. км;

Renault Megane – 36,2% авто с поломками, средний пробег – 134 тыс. км;

Renault Laguna – 36,1% авто с поломками, средний пробег – 147 тыс. км;

Volkswagen Sharan – 36% авто с поломками, средний пробег – 179 тыс. км.