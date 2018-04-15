Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?7
- Ольга Бурая, «Салідарнасць»
- 15.04.2018, 11:10
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Чем дальше, тем больше диктатор «растворяется» в спорте.
В пятницу Александр Лукашенко вновь вплотную занялся развитием спорта.
Чтобы понять, насколько это важная для правителя сфера, сравним, сколько внимания он уделял с начала года экономике (от которой, в отличие от спорта, зависит судьба миллионов граждан).
Специализированные встречи и совещания, посвященные экономике:
1. Доклад главы Нацбанка.
2. Совещание о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг.
3. Встреча с председателем Совета по развитию предпринимательства.
4. Отчет Правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.
5. Семинар-совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.
Специализированные встречи и совещания, посвященные спорту:
1. Рождественский международный турнир любителей хоккея.
2. Мероприятие по случаю прибытия в Беларусь Кубка мира по футболу.
3. Доклад о развитии детско-юношеского футбола.
4. Встреча с президентом Европейских олимпийских комитетов
5. Посещение финала соревнований по биатлону «Снежный снайпер».
6. Участие в торжественном открытии Дворца гимнастики.
7. Встреча с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
8. Участие в церемонии закрытия хоккейного турнира «Олимпийские надежды».
9. Совещание по вопросам развития зимних видов спорта.
О приоритетах Лукашенко еще более красноречиво говорят другие факты. Возьмем, к примеру, 11 апреля. Среда.
Информации о работе правителя в этот день не найти. Нет данных, что совершал поездки, проводил совещания или встречи. Все, что известно: подписал указ «О призыве офицеров запаса» и направил соболезнование президенту Алжира.
И таких рабочих дней у Лукашенко — куча.
А где он пропадал 11 апреля? Играл в хоккей на «Чижовка-Арене» с ветеранами ярославского «Локомотива».
Ольга Бурая, «Салідарнасць»