Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни? 7 Ольга Бурая, «Салідарнасць»

15.04.2018, 11:10

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Чем дальше, тем больше диктатор «растворяется» в спорте.

В пятницу Александр Лукашенко вновь вплотную занялся развитием спорта.

Чтобы понять, насколько это важная для правителя сфера, сравним, сколько внимания он уделял с начала года экономике (от которой, в отличие от спорта, зависит судьба миллионов граждан).

Специализированные встречи и совещания, посвященные экономике:

1. Доклад главы Нацбанка.

2. Совещание о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг.

3. Встреча с председателем Совета по развитию предпринимательства.

4. Отчет Правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

5. Семинар-совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

Специализированные встречи и совещания, посвященные спорту:

1. Рождественский международный турнир любителей хоккея.

2. Мероприятие по случаю прибытия в Беларусь Кубка мира по футболу.

3. Доклад о развитии детско-юношеского футбола.

4. Встреча с президентом Европейских олимпийских комитетов

5. Посещение финала соревнований по биатлону «Снежный снайпер».

6. Участие в торжественном открытии Дворца гимнастики.

7. Встреча с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

8. Участие в церемонии закрытия хоккейного турнира «Олимпийские надежды».

9. Совещание по вопросам развития зимних видов спорта.

О приоритетах Лукашенко еще более красноречиво говорят другие факты. Возьмем, к примеру, 11 апреля. Среда.

Информации о работе правителя в этот день не найти. Нет данных, что совершал поездки, проводил совещания или встречи. Все, что известно: подписал указ «О призыве офицеров запаса» и направил соболезнование президенту Алжира.

И таких рабочих дней у Лукашенко — куча.

А где он пропадал 11 апреля? Играл в хоккей на «Чижовка-Арене» с ветеранами ярославского «Локомотива».

Ольга Бурая, «Салідарнасць»