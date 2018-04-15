Пособие на ребенка в Финляндии увеличат до €700 в месяц
- 15.04.2018, 11:18
Увеличенные пособия получат 50 тысяч человек.
Правительство сообщило о повышении базового суточного пособия по безработице. Повышение вступит в силу с 2019 года, сообщает yle.fi.
После этого пособие поднимется у 30 000 получателей суточных по болезни и 20 000 родителей, получающих пособия на детей, а также у тысячи человек, получающих реабилитационные выплаты.
На данный момент минимальное базовое суточное пособие составляет 24,64 евро, то есть 616 евро в месяц. После того, как в 2019 году пособие будет увеличено, его размер составит порядка 695 евро в месяц.
Бюджетные расходы на социальные выплаты таким образом поднимутся на сумму порядка 11 млн евро. В 2017 году из бюджета на детские, суточные по болезни и реабилитационные пособия было потрачено в общей сложности порядка двух миллиардов евро. Количество получателей этих пособий в последние годы уменьшилось.