Пособие на ребенка в Финляндии увеличат до €700 в месяц 15.04.2018, 11:18

Увеличенные пособия получат 50 тысяч человек.

Правительство сообщило о повышении базового суточного пособия по безработице. Повышение вступит в силу с 2019 года, сообщает yle.fi.

После этого пособие поднимется у 30 000 получателей суточных по болезни и 20 000 родителей, получающих пособия на детей, а также у тысячи человек, получающих реабилитационные выплаты.

На данный момент минимальное базовое суточное пособие составляет 24,64 евро, то есть 616 евро в месяц. После того, как в 2019 году пособие будет увеличено, его размер составит порядка 695 евро в месяц.

Бюджетные расходы на социальные выплаты таким образом поднимутся на сумму порядка 11 млн евро. В 2017 году из бюджета на детские, суточные по болезни и реабилитационные пособия было потрачено в общей сложности порядка двух миллиардов евро. Количество получателей этих пособий в последние годы уменьшилось.