Cоболенко войдет в топ-50 рейтинга WTA и станет первой ракеткой Беларуси 15.04.2018, 11:25

Арина Соболенко

Белоруска улучшила свои показатели благодаря турниру в Лугано.

Белоруска Арина Соболенко в полуфинале турнира в Лугано обыграла швейцарку Стефани Фогель.

В решающем матче теннисистка встретится с бельгийкой Элизой Мертенс (20), сообщает tribuna.com.

В онлайн-рейтинге WTA 19-летняя Соболенко занимает 47-е место. Ближайшая к ней белорусская теннисистка Александра Саснович расположилась на 56-й строчке. Новый рейтинг будет опубликован в понедельник.