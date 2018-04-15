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Cоболенко войдет в топ-50 рейтинга WTA и станет первой ракеткой Беларуси

  • 15.04.2018, 11:25
Арина Соболенко

Белоруска улучшила свои показатели благодаря турниру в Лугано.

Белоруска Арина Соболенко в полуфинале турнира в Лугано обыграла швейцарку Стефани Фогель.

В решающем матче теннисистка встретится с бельгийкой Элизой Мертенс (20), сообщает tribuna.com.

В онлайн-рейтинге WTA 19-летняя Соболенко занимает 47-е место. Ближайшая к ней белорусская теннисистка Александра Саснович расположилась на 56-й строчке. Новый рейтинг будет опубликован в понедельник.


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