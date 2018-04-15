ГАИ Минской области показала схему движения на Радуницу 15.04.2018, 11:50

В ближайшие дни могут возникнуть «пробки» в связи с празднованием Радуницы.

ГАИ Минской области составила карты проезда к крупным кладбищам и анонсировала акцию «Трезвый водитель»: особое внимание сотрудники уделят точкам по продаже алкоголя, кафе, барам и клубам, сообщает onliner.by.

17 апреля (вторник) изменится схема проезда прилегающих к Северному кладбищу дорог. На участке дороги Р-9031 (Колодищи — Заславль) со стороны пересечения с Р-58 (Минск — Калачи — Мядель) в сторону перекрестка с подъездом к деревне Заболотье ГАИ организует одностороннее движение с выделенной полосой по встречному направлению для общественного транспорта.

Если двигаться от МКАД до деревни Цна, чтобы попасть на Северное кладбище, необходимо будет ехать в объезд по дорогам Минск — Калачи — Мядель и Дубовляны — Боровляны — Королев Стан. Машины можно будет оставить на правой обочине дороги Колодищи — Заславль и гостевых стоянках кладбища.

Также во вторник будет иной схема подъезда к Михановичскому кладбищу. Подъезд машин со стороны Минска будет осуществляться по дороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина через поселок Михановичи. А выезд организуют по дорогам Асеевка — Михановичи и Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое.

Обстановка на этих участках дорог ожидается сложная, поэтому ГАИ просит воспользоваться по возможности общественным транспортом.