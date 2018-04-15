Эксперты: Биткоин будет стоить $250 тысяч через четыре года 15.04.2018, 11:59

Инвестор Тим Дрейпер озвучил свое видение ситуации.

Накануне наиболее популярная криптовалюта — биткоин — ненадолго преодолела планку в $8 тыс. за единицу, однако затем курс вновь снизился, хоть и незначительно. Эксперты же продолжают озвучивать прогнозы о будущем виртуальных денег. Так, инвестор Тим Дрейпер, который вкладывал средства в Tesla, SpaceX и Skype, на днях озвучил свое видение ситуации, cообщает Furtune.

Дрейпер считает, что через четыре года курс биткоина составит четверть миллиона долларов за единицу. Инвестор не стал рассказывать, как именно он пришел к цифре в $250 тыс. Высказывается мнение, что именно слова Дрейпера о будущем биткоина привели к росту курса этой криптовалюты до уровня выше $8 тыс.

Как отмечает Furtune, в 2014 году Дрейпер приобрел у американского правительства биткоинов на $30 тыс. Криптоваюта была конфискована в рамках операции против площадки Silk Road.

Эксперт ранее заявил, что его весьма прельщает идея денег, которые не регулируются каким-либо государством.