В Минске повысили ставки единого налога 15.04.2018, 12:19

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Тем, кто не хочет попасть в «тунеядцы», придется платить больше.

В Минске ввели новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Сайт tut.by посмотрел, как изменились ставки единого налога.

В Минске действующие ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличили в среднем на 7,4%.

Вид деятельности Было Стало Продажа котят 38 рублей 40 рублей Продажа щенков 52 рубля 55 рублей Репетиторство 34 рубля 36 рублей Ремонт обуви, часов 31 рубль 33 рубля Сдача квартир на сутки 116 рублей 124 рубля Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 93 рубля 99 рублей Фотосъемка 103 рубля 110 рублей Уборка жилых помещений 58 рублей 62 рубля

Напомним, ранее новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц ввели в регионах. Налог подняли в Могилевской области и частично — в Гомельской и Витебской областях.

В прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено указом Лукашенко, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.