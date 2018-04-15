В Минске повысили ставки единого налога
- 15.04.2018, 12:19
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Тем, кто не хочет попасть в «тунеядцы», придется платить больше.
В Минске ввели новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Сайт tut.by посмотрел, как изменились ставки единого налога.
В Минске действующие ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличили в среднем на 7,4%.
|Вид деятельности
|Было
|Стало
|Продажа котят
|38 рублей
|40 рублей
|Продажа щенков
|52 рубля
|55 рублей
|Репетиторство
|34 рубля
|36 рублей
|Ремонт обуви, часов
|31 рубль
|33 рубля
|Сдача квартир на сутки
|116 рублей
|124 рубля
|Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру
|93 рубля
|99 рублей
|Фотосъемка
|103 рубля
|110 рублей
|Уборка жилых помещений
|58 рублей
|62 рубля
Напомним, ранее новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц ввели в регионах. Налог подняли в Могилевской области и частично — в Гомельской и Витебской областях.
В прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено указом Лукашенко, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.