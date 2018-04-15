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В Минске повысили ставки единого налога

  • 15.04.2018, 12:19
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Тем, кто не хочет попасть в «тунеядцы», придется платить больше.

В Минске ввели новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Сайт tut.by посмотрел, как изменились ставки единого налога.

В Минске действующие ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличили в среднем на 7,4%.

Вид деятельностиБыло Стало
Продажа котят38 рублей40 рублей
Продажа щенков52 рубля55 рублей
Репетиторство34 рубля36 рублей
Ремонт обуви, часов31 рубль33 рубля
Сдача квартир на сутки116 рублей124 рубля
Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру93 рубля99 рублей
Фотосъемка103 рубля110 рублей
Уборка жилых помещений58 рублей62 рубля

Напомним, ранее новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц ввели в регионах. Налог подняли в Могилевской области и частично — в Гомельской и Витебской областях.

В прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено указом Лукашенко, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.


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