Ученые назвали пять лучших продуктов для здорового сердца 1 15.04.2018, 12:28

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Эти продукты с успехом могут заменить привычные лекарства.

Ученые назвали продукты, которые помогут не только сберечь здоровье твоего сердца, но и могут помочь в его лечении, пишет healthyliving.com.ua.

Орехи и семена. Несоленые семена и орехи с высоким содержанием калия, магния и других минералов несомненно важны для снижения кровяного давления.

Кроме того, их употребление также приведет к снижению уровня холестерина.Грецкие орехи, миндаль, льняное семя, фундук также являются хорошим выбором. Содержание Омега-3 в грецких орехах особенно высоко. Короткие цепочки Омега-3 жирных кислот в грецких орехах и льняном масле важны для профилактики высокого кровяного давления и болезней сердца. Единственное ограничение при употреблении орехов может быть связано с тем, что, они очень калорийны.

Свекла. Неожиданно, правда? В свекле высокое содержание оксида азота, который согласно исследованиям расширяет кровеносные сосуды и, следовательно, понижает артериальное давление. И это еще не все. Свекла является одним из немногих источников беталаина, мощного антиоксиданта с высокими противовоспалительными свойствами, который, по результатам исследований, эффективен для лечения заболеваний, вызванных хроническими воспалениями.

Авокадо. Обязательно съедайте один авокадо в день. В опубликованном в журнале американской кардиологической ассоциации исследовании утверждается, что употребление одного авокадо в день для некоторых людей будет достаточно, чтобы удержать их от таблеток для снижения кровяного давления. Авокадо являются богатым источником мононенасыщенных жирных кислот, которые могут понизить как общий уровень холестерина, так и уровень "плохого" холестерина при этом сохраняя "хороший" холестерин в норме.

Оливковое масло. Мононенасыщенные жирные кислоты - это основа средиземноморской диеты, которая, как было доказано, улучшает здоровье сердца и мозга, снижает риск рака молочной железы и увеличивает продолжительность жизни. Согласно средиземноморской диете, оливковое масло в ней используется для приготовления пищи и заправки салатов с овощами вместо более насыщенных жиров, содержащих в майонезе и сливочном масле.

Оливковое масло с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствует, по результатам исследований проведенным в Испании, уменьшению артериального давления, понижает содержание триглицеридов "плохого" холестерина при одновременном увеличении "хорошего".