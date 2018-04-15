Британия расширит санкции против российских олигархов

Британия расширит санкции против российских олигархов1
- 15.04.2018, 12:38
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Решение принимается на уровне премьер-министра.
Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.
По словам собеседника издания, санкции коснутся российских олигархов.
Сама Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве "незаконных финансов" российских бизнесменов и чиновников.
Обострение отношений
Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Опираясь на доказательства, полученные в результате лабораторных исследований, Лондон обвиняет в их отравлении Москву.
После инцидента Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если найдет доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан.
Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию серьезным преступникам и коррумпированным элитам, в том числе из России.
В январе британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность наложат арест.