Британия расширит санкции против российских олигархов 1 15.04.2018, 12:38

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Решение принимается на уровне премьер-министра.

Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.

По словам собеседника издания, санкции коснутся российских олигархов.

Сама Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве "незаконных финансов" российских бизнесменов и чиновников.

Обострение отношений

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Опираясь на доказательства, полученные в результате лабораторных исследований, Лондон обвиняет в их отравлении Москву.

После инцидента Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если найдет доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан.

Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию серьезным преступникам и коррумпированным элитам, в том числе из России.

В январе британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность наложат арест.