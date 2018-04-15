закрыть
15 апреля 2018, воскресенье, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Мы – большинство»: На улицы Будапешта вышли 100 тысяч человек

1
  • 15.04.2018, 12:48
  • 1,132

В Венгрии прошли митинги с требованием пересчитать голоса на парламентских выборах.

В Будапеште 14 апреля прошли массовые антиправительственные протесты против переизбранного на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство AFP.

Главным лозунгом акции был «Мы – большинство». Участники требовали пересчитать голоса выборов, которые прошли 8 апреля. На акции вышли десятки тысяч человек, по оценкам корреспондента AFP, в марше участвовали около 100 тыс. людей.

Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA

популярное за неделю

Мнение

Николай Статкевич: Мировой жандарм возвращается
Николай Статкевич: Мировой жандарм возвращается
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму Дмитрий Бондаренко
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип