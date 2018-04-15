«Мы – большинство»: На улицы Будапешта вышли 100 тысяч человек 1 15.04.2018, 12:48

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В Венгрии прошли митинги с требованием пересчитать голоса на парламентских выборах.

В Будапеште 14 апреля прошли массовые антиправительственные протесты против переизбранного на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство AFP.

Главным лозунгом акции был «Мы – большинство». Участники требовали пересчитать голоса выборов, которые прошли 8 апреля. На акции вышли десятки тысяч человек, по оценкам корреспондента AFP, в марше участвовали около 100 тыс. людей.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA