Как выглядит зарплата соседей в белорусских рублях 2 15.04.2018, 12:56

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В Польше средняя зарплата более чем в два раза перевалила за «заветную тысячу».

Сайт tut.by посмотрел, как зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей.

В Украине февральская средняя зарплата достигла 608,92 рубля. Это на полтора процента больше, чем в предыдущем месяце (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанка на 14 апреля).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в России за февраль 2018 года составила 1319 белорусских рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 12,1%, в январе−феврале 2018 года — на 12,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в феврале составила 942,96 рубля.

В Польше зарплата составила 2765,89 рубля. В Литве среднемесячная зарплата равна 1091,41 рубля до уплаты налогов. Руководитель правительства Литвы Саулюс Сквернялис прогнозирует, что в 2019 году среднемесячная заработная плата достигнет 1000 евро. Зарплата до уплаты налогов в Латвии выросла до 1142,23 рубля.