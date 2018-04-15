Американский адвокат сжег себя в парке Нью-Йорка 5 15.04.2018, 12:57

1,694

Дэвид Бакл

Дэвид Бакл протестовал против изменений климата.

60-летний американский адвокат Дэвид Бакл совершил акт самосожжения в парке Нью-Йорка в знак протеста против климатических изменений. Об этом сообщает BBC.

В предсмертной записке Бакла было сказано, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы показать, "что вред од деятельности человека творит с природой".

Отмечается, что записку незадолго до смерти он отправил по электронной почте нескольким СМИ.

Адвокат заявил, что много людей дышат плохим воздухом и от этого умирают преждевременно.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, предполагающее действия по недопущению изменения климата. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Всемирный банк заявлял 21 марта, что к 2050 году из-за глобального потепления более 140 млн жителей планеты станут мигрантами.