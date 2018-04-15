США назвали условие нового удара по объектам Асада в Сирии 1 15.04.2018, 13:16

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Никки Хейли

Никки Хейли выразила надежду, что сирийский режим не настолько глуп, чтобы спровоцировать такую ситуацию.

Соединенные Штаты готовы снова нанести удар, если режим президента Сирии Башара Асада еще раз использует химическое оружие, заявила постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли на заседании Совбеза ООН 14 апреля. Трансляцию заседания вел в YouTube канал «Настоящее время».

По словам Хейли, режим президента Сирии Башара Асада использует химическое оружие при поддержке России.

«Химическое оружие – это угроза для всех нас… Я говорила с президентом. Он сказал, что если режим в Сирии снова использует этот ядовитый газ, то Соединенные Штаты готовы опять действовать», – заявила Хейли.

«Мы уверены, что нам удалось серьезно нарушить сирийскую программу по созданию и использованию химического оружия. Мы готовы вновь применить меры сдерживания, если сирийский режим будет достаточно глуп, чтобы испытывать нашу волю», — заявила дипломат.

Постпред США в ООН особо отметила, что Вашингтон считает легитимными удары, нанесенные в ночь на 14 апреля. Все цели были выбраны таким образом, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения и одновременно максимально навредить сирийской химической программе. «Наш ответ был взвешенным, легитимным и пропорциональным», — подчеркнула Хейли.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.

Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совбеза ООН 14 апреля, что использование химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада "с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными".