Cколько денег британской казне принесет королевская свадьба 15.04.2018, 13:31

Фото: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

До свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше месяца.

Эксперты уже подсчитали, что торжество обойдется молодоженам и королевскому двору примерно в £ 32 млн. А вот доход британской казны может достичь миллиарда фунтов, пишет rbc.ru.

Когда речь идет о королевской свадьбе, делом только молодоженов ее не назовешь. Эксперты уже начали подсчитывать, на какую сумму торжество может пополнить британскую казну, и прогнозировать, превысит ли она сумму, которую принесла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Тогда, отмечает Reuters, число туристов, желавших посетить Англию в апреле (именно в этом месяце состоялась церемония бракосочетания), возросло на 350 тыс. по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Пригласительные карточки, изготовленные типографией Barnard & Westwood по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Фото: INSTAGRAM.COM/KENSINGTONROYAL

По данным аналитиков, один только туристический сектор может заработать до £ 300 млн, сообщает американский телеканал CNBC. Прибыль получит гостиничный и ресторанный сектор. Немалый доход принесет и продажа телевизионной трансляции свадьбы. Торжество вызовет повышенный интерес не только у зрителей США, откуда родом Меган Маркл, но и в странах, где традиционно следят за жизнью европейских монархов, например в Японии.

Около £ 150 млн заработают модные бренды и ритейлеры, поскольку многие теперь хотят одеваться, как невеста принца Гарри, и одежда известных брендов, в которой она появлялась на тех или иных мероприятиях, раскупается быстрее. Так, пальто из верблюжьей шерсти канадского бренда Sentaler, в котором Меган Маркл пришла на рождественскую службу в церковь святой Марии Магдалины в Сандрингеме, стало хитом продаж.

Фото: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Еще около £ 50 млн принесет продажа сувенирной продукции — футболок, салфеток, тарелок и прочего. Например, британский производитель фарфора Halcyon Days, имеющий статус поставщика королевского двора, уже выпустил коллекцию посуды с инициалами Гарри и Меган. Генеральный директор фабрики Памела Харпер отметила, что работа над серией началась еще в ноябре 2017 года, после объявления о помолвке пары. Харпер добавила, что заработать на коллекции производитель планирует несколько миллионов фунтов.

Фото: FACEBOOK.COM/HALCYONDAYSUK

По оценкам экспертов, свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет британской казне около £ 1 млрд. Основательница сайта whatkatewore.com Сьюзан Келли отметила, что Маркл «более осведомлена о влиянии своего выбора на потребителей, чем Кейт Миддлтон». «Она прекрасный экономический двигатель. Причем как в области моды и туризма, так и в вопросах благотворительности, которые для нее важны», — добавила Келли.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Ожидается, что торжество войдет в десятку самых дорогих в истории и обойдется организаторам в £ 32 млн.