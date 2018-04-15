«Не надо МРТ головного мозга – виноват Лукашенко и его правительство» 2 15.04.2018, 13:40

1,147

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Жители Барановичей ответили на вопрос, почему белорусы много работают и при этом бедно живут.

Многие жители Беларуси жалуются на маленькие доходы. Этот довод является главным также у тех, кто уезжает на заработки в соседние страны. Почему белорусы не могут зарабатывать больше, Intex-press узнавала у горожан.

«Правительство у нас такое. Люди работают – а зарплаты нет», - высказался житель Барановичей.

«Потому что такой «президент». И его политика такая. Не дает людям раскрутиться!», - возмущается один из горожан.

«Правительство виновато. Не надо МРТ головного мозга, все и так понятно», - говорит жительница Барановичей.