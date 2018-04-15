Анджей Дуда: Польша поддерживает действия международной коалиции в Сирии 15.04.2018, 13:45

Фото: charter97.org

Польша занимает ответственную позицию по отношению к сирийскому конфликту.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает действия международной коалиции в Сирии, направленные на защиту мирного населения страны, сообщает «Радио Польша».

Глава польского государства сделал заявление после того, как в ночь на 14 апреля в ответ на применение сирийской армией в районе города Дума химического оружия США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по сирийским объектам, связанным с производством и хранением химоружия.

«Мы поддерживаем эти действия, потому что они были нужны. Честное государства не могут допустить, чтобы невинные люди погибали в результате применения химического оружия», - сказал Анджей Дуда. Он заверил, что Польша как непостоянный член Совета Безопасности ООН по отношению к сирийскому конфликту занимает активную ответственную позицию.

Отвечая на вопрос о возможности расширения военного участия Польши в сирийском конфликте, президент Анджей Дуда заявил, что этот вопрос не рассматривается. Он напомнил, что Польша поддерживает действия союзников в рамках операции в Кувейте и Ираке.