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СМИ: На начальника РОВД из Гомеля в Минске вызвали наряд милиции

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  • 15.04.2018, 13:51
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Геннадий Маджара

Зайдя в одно из столичных кафе, гомельский милиционер выпил лишнего.

В странную историю попал в Минске начальник Октябрьского отдела внутренних дел Гомеля Геннадий Маджара, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на информацию в независимых СМИ.

По данным журналистов, вместе со своими коллегами из других областей он приехал в Минск, чтобы повысить профессиональную квалификацию. Зайдя днем в одно из столичных кафе, гомельский милиционер выпил лишнего. Его поведение заставило персонал нажать «тревожную» кнопку и вызвать наряд милиции. Сотрудники Департамента охраны доставили буяна в вытрезвитель. Там и выяснилось, что задержанный мужчина в гражданской одежде — их коллега.

Об инциденте доложили министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Он и решает дальнейшую судьбу гомельского милиционера.

Сообщается, что Геннадию Маджаре 41 год. Начальником Октябрьского РОВД Гомеля он был назначен в начале этого года. Женат, двое детей.

Обязанности начальника Октябрьского РОВД сейчас исполняет первый заместитель начальника ОВД Сергей Воробьев.


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