В Черногории начались выборы президента 15.04.2018, 13:55

На пост главы государства претендуют семь кандидатов.

В Черногории в воскресенье проходит первый тур президентских выборов. На пост главы государства, избираемого на пятилетний срок, претендуют семь кандидатов, сообщают graniru.org.

По данным опросов, экс-президент и лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович может победить в первом туре. Его основной соперник - беспартийный кандидат Младен Боянич, близкий к пророссийскому "Демократическому фронту".

Джуканович шесть раз возглавлял правительство страны и занимал пост президента в 1998-2002 годах. Под его руководством в прошлом году Черногория вступила в НАТО. Джуканович призвал избирателей подтвердить выбор европейского пути. "Они (пророссийские кандидаты. - Ред.) могут отозвать решение о признании Косова, которое было важным для региональной стабильности. Они могут отозвать решение о нашей интеграции с Европейским союзом. Они могут отменить санкции против России и, конечно, они могут поставить под сомнение вопрос о независимости", - отметил Джуканович в интервью местным СМИ в начале апреля. При этом он выразил "абсолютную готовность строить добрые отношения и с Россией".

Среди кандидатов - бывший корреспондент информагентства Sputnik Марко Милачич, выступающий за выход из НАТО и отмену антироссийских санкций. Рейтинг Милачича не превышает 2-3 процентов.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, 29 апреля пройдет второй тур выборов.

В 2016 году в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота и убийства Джукановича. Черногорские власти заявили, что за преступлением стоят российские государственные органы, которые пытались сорвать вступление страны в НАТО.

Суд по этому делу начался в мае прошлого года. По версии обвинения, группа граждан Сербии, Черногории и России намечала переворот на 16 октября, день парламентских выборов: три диверсионные группы общей численностью до 500 человек должны были спровоцировать беспорядки, открыть огонь по демонстрантам и застрелить главу правительства.

По данным черногорской прокуратуры, заговором руководили агенты ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Россияне были объявлены в розыск. Обвинения предъявлены также лидерам "Демократического фронта" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.

Ключевой свидетель по делу, лидер "Сербских волков" Саша Синджелич на суде назвал Шимшакова основным организатором операции. Согласно его показаниям, россиянин требовал доставить в Подгорицу колючую проволоку, слезоточивый газ, противогазы, рогатки с металлическими шариками, наручники и иное снаряжение, которое предполагалось использовать при штурме госучреждений.

В ноябре прошлого года Россия предоставила политубежище одному из фигурантов дела - гражданину Черногории Анание Никичу.

Российские власти отрицают причастность к незаконным действиям в Черногории.