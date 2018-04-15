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Завтра будет до 27 градусов тепла

  • 15.04.2018, 14:15

Днем 16 апреля на большей части Беларуси установится теплая погода без осадков.

Температура воздуха днем 16 апреля на большей части страны ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, по юго-западу – до плюс 27, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, по северо-западу Беларуси во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

День будет практически безветренным, но даже если где-то ветер и подует, он будет слабым и теплым.


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