Завтра будет до 27 градусов тепла 15.04.2018, 14:15

Днем 16 апреля на большей части Беларуси установится теплая погода без осадков.

Температура воздуха днем 16 апреля на большей части страны ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, по юго-западу – до плюс 27, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, по северо-западу Беларуси во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

День будет практически безветренным, но даже если где-то ветер и подует, он будет слабым и теплым.