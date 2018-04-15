Польские оппозиционные партии создали «Гражданскую коалицию» 15.04.2018, 14:31

Фото: PAP/Jacek Turczyk

«Гражданская платформа» и «Современная» идут вместе на выборы в органы местного самоуправления.

Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska). Под таким названием оппозиционные партии «Гражданская платформа» и «Современная» примут участие в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в этом году осенью, сообщает «Радио Польша».

Это решение было принято на мазовецком съезде обоих партий, посвященном выборам в местное самоуправление. На съезде выступили, в частности, председатель «Гражданской платформы» Гжегож Схетина и глава «Современной» Катажина Лубнауер.

Оба лидера заверили, что они не допустят ошибок венгерской оппозиции и поэтому две оппозиционные партии идут вместе на выборы в органы местного самоуправления. Схетина и Лубнауер также заявили, что сделают все, чтобы победить в очередных выборах, и что не позволят правящей партии «Право и справедливость» относиться к органам самоуправлениям «как к врагам».

Сославшись на слова лидера ПиС о снижении на 20% зарплат работникам локальных властей, они пообещали, что не позволят это сделать. Соглашение о «Гражданской коалиции» охватывает всю Польшу и базируется на трех принципах: общие кандидаты, мобилизация и явка на выборах.